«Жесткий» кризис в НАТО и «новая реальность» для РФ: удары ВСУ из Прибалтики

Никита Бородкин

Ленинградскую область снова атаковали украинские беспилотники — опять с территории республик Прибалтики. Как сообщает «Царьград», эксперты констатируют, что на территории РФ не остается безопасных мест, однако из-за «жесткого» кризиса в НАТО Москва может установить красные линии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что если прибалтийские страны не поймут исходящих из Москвы предостережений относительно пролета украинских БПЛА, то их ждет ответ. С предупреждением выступала и председатель Совфеда Валентина Матвиенко, заявляя, что Россия не будет flexible (гибкими) к новым терактам.

Последняя неделя марта ознаменовалась четырьмя массированными ударами, которые ВСУ нанесли по портам Усть Луги, Приморска и Киришского НПЗ. Дроны запускались с территории Западной Украины и шли к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Как отмечает телеканал, судя по новым атакам, спецпредупреждение не сработало.

Военный эксперт Борис Джерелиевский объяснил, что расстояние от Усть-Луги до границы с Эстонией всего 20 километров. Место является уязвимым, поскольку этот путь дрон способен преодолеть за 5-7 минут, а перехватить его довольно сложно. Другая проблема заключается в том, что они идут на низкой высоте — это затрудняет обнаружение.

«Если они не в состоянии сами перекрыть свое воздушное пространство, то можно им в этом помочь. НАТО пребывает в очень жестком кризисе. Все внимание Соединенных Штатов приковано к Ближнему Востоку. Поэтому сейчас очень подходящее время для установления красных линий», — считает Джерелиевский.

Обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко считает, что страны Прибалтики дали свой ответ Москве — его суть сводится к тому, что они не боятся последствий. Вероятно, противник рассчитывает на то, что Россия примет «новую реальность».

Кроме того, Европа планирует активно помогать Киеву с БПЛА. Так, Германия собирается поставить ВСУ 10 тысяч дронов различного направления, а всего в планах европейцев запустить не менее 10 аналогичных заводов. Джерелиевский замечает, что используемые украинскими военными беспилотники совершенствуются в техническом плане, однако «прорыва нет».

«Дроны как дроны, с обычными характеристиками. Если сравнивать с возможностями наших "Гераней", то последние сейчас превратились в универсальные ударные системы, способные работать и по РЛС целенаправленно, есть и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, с ракетами "воздух-воздух", с искусственным интеллектом, способные выбирать цели, искать цели и тут же наносить по ним удар. Ничего такого подобного в таком объеме у ВСУ не наблюдаю», — заявил эксперт.

В отличие от РФ на Украине нет своего производства — сборка дронов ведется из деталей, в первую очередь китайского и американского производства. Несмотря на это, удары ВСУ набирают глубину. По словам Джерелиевского, Украина превратилась в международную террористическую организацию, которая действует на всех континентах. Он констатировал, что пока украинская территория не будет взята под контроль ВС РФ, в России не будет безопасных мест.