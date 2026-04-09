Два зенитных ракетных полка ВСУ и отдельная артиллерийская бригада прибыли из Донбасса в Сумскую область, пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Речь идет о 38-м и 225-м зенитно-ракетных полках и 27-й отдельной артиллерийской бригаде вооруженных сил Украины, поделился подробностями собеседник издания.

В конце марта сообщалось, что военное командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды, чтобы «мотивировать» отказников из состава полка «Берлинго» и исключить эвакуацию жителей на территорию Российской Федерации.

На Сумском направлении сейчас ведутся активные бои. В частности, 7 марта бойцы ВС РФ уничтожили под Белопольем колонну техники вооруженных сил Украины, а до этого группировка «Север» в течение суток нанесла поражение живой силе и технике врага в районе четырех населенных пунктов — Мирополье, Покровка, Рогозное и Храповщина.