Сводка СВО за ночь 9 апреля: удар по роботам ВСУ и операция Ми-28

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов и роботов ВСУ в Сумской и Харьковской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 9 апреля.

Удар «Молнии»

Ударный дрон «Молния-2» ликвидировал опорные пункты и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Военные отметили, что укрепленные позиции ВСУ были обнаружены разведкой.

Применение ударного беспилотника позволило выполнить боевую задачу без входа в зону, где действовали средства поражения ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Удар по роботам ВСУ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили автомобильную и роботизированную технику ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Авто и роботы ВСУ были нагружены провиантом и боеприпасами.

В результате операции была нарушена логистика доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым украинским позициям.

Операция в Херсонской области

Ударные дроны ВС РФ поразили пункт временной дислокации (ПВД) и пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена на правом берегу Днепра в Херсонской области.

FPV-дроны нанесли удары по ПВД, оборудованному в подвале, и по пункту управления беспилотниками, который находился в двухэтажном полуразрушенном здании. Все цели были уничтожены.

Удар «Малки»

Самоходная артиллерийская установка «Малка» уничтожила укрытия, технику, склады боеприпасов и ликвидировала живую силу ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны России. Артиллеристы нанесли удары по целям осколочно-фугасным снарядом с расстояния более чем в 30 километров.

Точное попадание вызвало детонацию, в результате которой мощным взрывом были уничтожены склад с боеприпасами и находившиеся на площадке автомобили ВСУ.

Операция Ми-28

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар по бронетехнике был нанесен легкой многоцелевой управляемой ракетой.

ВСУ переводят связистов в пехоту

Командиры ВСУ начали переводить связистов в пехоту, чтобы «доукомплектовать» ее. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что военнослужащих из тыловых и технических частей переводят в 159-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Подчеркивается, что это связано с массовыми потерями в бригаде.

Удар по скоплению ВСУ под Запорожьем

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что места скопления ВСУ попали под удар в районе Запорожья. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, поражены были пункты временной дислокации ВСУ в окрестностях поселка Растущее. В этих пунктах в том числе находились операторы украинских дронов. По словам Лебедева, для поражения целей использовались реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».