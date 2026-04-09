Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убить жителя Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), спасшего российских бойцов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина помог троим тяжелораненым российским военнослужащим. Житель Красноармейска рассказал агентству, что украинские военные использовали дрон "Баба-яга".

"Первые мины не взрывались. Что-то у них не сложилось. Из-за того, что помогал [ВС РФ], что много ребят приходило, точка была намеченная, и "Баба-яга", видать, высекла, куда прилетать. И прилетела, ну, Бог миловал, шесть раз она сбросы сделала. Из шести раз четыре раза они не взорвались", - поделился мужчина, добавив, что после прилетел дрон, который активировал все неразорвавшиеся мины.

Ко времени атаки раненых из его дома эвакуировали, а сам хозяин успел скрыться в подвале, поэтому спасся.

9 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины по гражданскому автомобилю.

4 апреля украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал предприятие в городе Севск, расположенном в Севском районе Брянской области. Как уточнил губернатор региона, удару подверглось здание "Дорожного ремонтно-строительного управления". Один сотрудник получил серьезные ранения, его спасти не удалось. Богомаз выразил глубокие соболезнования родным мужчины и подчеркнул, что его семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.