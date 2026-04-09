ВСУ оставили свои позиции в Сумской области

Украинские военные сбежали с позиций у села Новодмитровка под Краснопольем в Сумской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Речь идет о подразделениях 119-й бригады территориальной обороны Украины. С позиций сбежали больше 30 человек. Продвижение ВС РФ фиксируется и в Сумском районе.

Тем временем Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север», сообщает об ожесточенных стрелковых боях под Новодмитровкой. По информации авторов, 119-я бригада теробороны понесла большие потери. На фоне этого командование ВСУ решило использовать подразделения 53-го разведывательного батальона для обороны. ВС РФ взяли в плен одного из боевиков разведбата.

Отмечается, что в течение суток подразделения РФ смогли продвинуться на четырех участках в районе Краснополья.