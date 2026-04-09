В отдельных подразделениях ВСУ фиксируются попытки скрыть реальные потери личного состава, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. По этим данным, погибших оформляют как дезертиров или пропавших без вести.

Собеседник агентства утверждает, что в одном из штурмовых подразделений уничтоженных военнослужащих включают в списки дезертиров. Речь идет о системной практике учета.

По его словам, в одной из аэромобильных бригад военнослужащих заносят в категорию пропавших без вести сразу после выхода на позиции в Сумской области.

Также приводятся примеры спорного учета. В другом подразделении в списки пропавших без вести включили группу бойцов, находящихся в подвале в Константиновке, несмотря на то, что они продолжают выходить на связь с командованием и родственниками.