Боец ВС РФ рассказал о пользе собак в зоне СВО

Военнослужащий подразделения морской пехоты, действующего в составе российской группировки войск «Центр», с позывным «Емеля», который ранее служил кинологом, рассказал РИА Новости о роли собак в зоне специальной военной операции.

© Московский Комсомолец

По его словам, имея почти 15-летний опыт работы с животными, он может утверждать, что собаки есть практически в каждом блиндаже, и их поведение помогает понимать обстановку вокруг.

Животные способны заранее реагировать на приближение опасности: они могут насторожиться, изменить поведение или указать направление угрозы. Слух у собак значительно превосходит человеческий, поэтому они могут почувствовать приближение даже беспилотников, что действительно помогает.

Однако, как отметил «Емеля», использование собак ограничено вблизи тяжелых вооружений: при работе артиллерии или реактивных систем брать их с собой нельзя, так как животные могут пострадать или испугаться из-за громких выстрелов.

