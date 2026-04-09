КНДР провела испытания новых вооружений

В КНДР провели испытания новых вооружений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), пишет ТАСС.

Речь идет об испытаниях, проведенных Академией национальной обороны и Главным управлением ракетостроения КНДР 6, 7 и 8 апреля. Эксперты произвели тестирование системы электромагнитного оружия, снаряда с углеродным волокном, передвижного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) ближнего радиуса действия, а также кассетной боеголовки тактической баллистической ракеты.

«Данные испытания имеют весьма важное значение в развитии наших вооруженных сил», — подчеркнуло ЦТАК.

Ранее КНДР провела наземное испытание для способной достичь территории США ракеты.