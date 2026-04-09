В Иране при падении сбитого израильского БПЛА погиб ребенок

Агентство Reuters со ссылкой на иранские средства массовой информации сообщило, что на юго-западе Ирана, в провинции Хузестан, в результате падения сбитого израильского беспилотника погиб ребенок.

Инцидент произошел вечером в среду после того, как иранские силы противовоздушной обороны перехватили дрон.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил в социальной сети X, что Вашингтон уже нарушил три ключевых пункта иранского предложения о перемирии.

