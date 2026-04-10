«Лучше этого не делать»: Трамп обратился к Ирану

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social предупредил Иран, что ему не следует взимать плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Ранее, в ночь на 8 апреля, Трамп объявил о достижении двухнедельного прекращения огня с Ираном, а глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил об открытии пролива. Трамп заявил, что если Иран уже взимает сборы, ему лучше остановиться немедленно.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

