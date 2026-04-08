Раскрыто нарушенное Норвегией обещание Украине

Украина до сих пор не получила шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала ей передать еще в 2023 году. Об этом заявил телеканал NRK.

© Global look

Источник на Украине сообщил, что военные не могут пользоваться F-16, потому что их нет.

«Возможно, Норвегии следует приложить немного больше усилий», — добавил он.

По словам информатора, Киеву нужны норвежские самолеты, поскольку он «находится на переломном этапе войны».

В 2024 году Украина подписала с Норвегией пятилетнее соглашение о безопасности на 13,5 миллиарда норвежских крон (около 1,2 миллиарда евро) до 2027 года.