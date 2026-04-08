Эксперт оценил, смогут ли США силой изъять иранский обогащенный уран

Военный эксперт Василий Дандыкин оценил, смогут ли США силой изъять обогащенный уран у Ирана. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Дандыкина, США не смогут забрать металл, потому что он скорее всего хранится в разных точках Ирана. Это означает, что операция по захвату ресурса распространилась бы на большую территорию и потребует полномасштабного вторжения.

«Это гораздо сложнее, чем спасти пилота. Пока конкретной информации нет, но у Ирана свои требования. Он выдвинул 10 требований, должны были пройти переговоры в Пакистане. Я думаю, что война будет продолжаться однозначно. Я думаю, у США не получится вывезти уран. Во-первых, надо знать, где он находится. Я думаю, он не в одном месте. Они, может быть, и пытались уже это сделать, но не получилось», — объяснил он.

