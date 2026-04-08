В ВСУ призвали жителей Запорожья к эвакуации

Жителям Запорожья (административный центр Запорожской области, подконтрольный Вооруженным силам Украины город, ВСУ контролируют менее трети территории — прим. «Ленты.ру») стоит эвакуироваться. С таким советом выступил командир взвода горно-штурмовой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал «Всевидящее око».

«Запорожанам стоит выезжать ради сохранения своей жизни», — призвал он.

В конце марта стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России отделяет от Запорожья 14 километров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что победа России в конфликте с Украиной уже близка. Такой вывод он сделал из-за наступления российских войск по всему фронту.