Иран задумал новую операцию против Израиля

Иран допускает возможность начала операции против Израиля из-за атаки на Ливан.

Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

«После нарушения временного перемирия армией Израиля в отношении Ливана и движения исламского сопротивления этой страны Иран изучает проведение операции по сдерживанию в отношении военных позиций Израиля», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану. Сообщается, что удары были совершены по объектам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана. Операция основывалась на разведданных и тщательно планировалась в течение нескольких недель. В ЦАХАЛ также подчеркнули, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась среди гражданского населения.