На Западе допустили возобновление войны США с Ираном

Военный конфликт между США и Ираном может возобновиться в апреле.

Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«Даже если эти две недели пройдут без инцидента, позже в этом месяце мы можем стать свидетелями тех же событий», — говорится в материале.

По информации издания, объявленное перемирие является временной передышкой в конфликте, который может возобновиться. Отмечается, что президент США Дональд Трамп рассматривает соглашение на уступки как проявление слабости, а Тегеран будет с недоверием относиться к предложениям Вашингтона.

Ранее американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США и Израиль могут продолжить военную операцию против Ирана из-за разных позиций сторон. Он призвал США помнить о цене, которую уже заплатил Вашингтон за развязанный им военный конфликт.