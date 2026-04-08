Военкор указал на важнейшее достижение Ирана

Военкор Александр Коц заявил, что Иран сохранил свой главный козырь после перемирия с США. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Коца, таким козырем являются иранские ракеты. По его словам, ранее США объявили о поражении 13 тысяч целей в Иране. При этом военкор считает, что часть из этих атак могла быть нацелена на ложные объекты.

«Американские генералы могут сколько угодно заявлять об уничтожении иранской армии. Настоящие цифры знают только в Тегеране. Но уже очевидно, что Исламская республика смогла сохранить свой главный козырь — ракеты. Их подземные арсеналы американцам выбить так и не удалось», — заявил Коц.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.