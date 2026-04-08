Хегсет допустил проведение операции по изъятию иранского урана

Министр войны США Пит Хегсет, в первый день перемирия с Ираном, заявил, что Вашингтон не исключает проведение силовой акции по изъятию обогащенного иранского урана. Об этом пишет РИА Новости.

В январе 2026 года американский спецназ провел в Каракасе операцию «Полуночный молот», в ходе которой был похищен и вывезен в США президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Хегсет заметил, что в настоящий момент обогащенный уран находится под завалами на иранской площадке. Он добавил, что американские специалисты внимательно «следят за ним».

«Мы знаем точно, что у них есть. И они знают это. И либо они дадут его нам, [либо] мы заберем его, мы достанем его», — отметил шеф Пентагона.

Министр войны уточнил, что в США рассматривают проведение операции, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп рассказал, в свою очередь, что Иран отказывается от процессов по обогащению урана. Он добавил, что Соединенные Штаты «извлекут и вывезут глубоко залегающую ядерную пыль».

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи допустил, что американские военные под прикрытием акции по спасению летчика планировали провести операцию по извлечению и вывозу урана с территории Исламской Республики.