В Иране сообщили об уничтожении беспилотника Hermes на юге страны

Иранские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над городом Лар в провинции Фарс беспилотник Hermes 900.

Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

«Проникновение любого американского или сионистского вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня. И последует решительный ответ», — говорится в сообщении.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран приступил к ударам при помощи ракетам и беспилотников по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.