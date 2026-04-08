Битва с «морским чудовищем»: названа цель РФ после освобождения Славянска

Военный эксперт, доктор наук Александр Артамонов считает, что после получения контроля над Славянском ВС РФ сконцентрируется на задачах в Черном море. Об этом он рассказал News.ru.

По мнению Артамонова, близость к акватории имеет большое значение, поскольку НАТО руководствуется «логикой морского чудовища». По его словам, чем ближе к воде находятся войска альянса, тем увереннее они себя чувствуют.

«Потому что проще система поставок и им воевать, как говорится, привычнее. А я напоминаю, что именно Альянс воюет руками ВСУ», - подчеркнул эксперт.

В связи с этим, по его мнению, после перехода под российский контроль Славянска и Краматорска, ВС РФ сосредоточатся на Черном море, чтобы укрепить безопасность Крыма и всего российского побережья. Артамонов считает, что «операция по созданию нейтральной зоны» может начаться с Херсона.

«Одесса - русский город, Херсон входит в Российскую Федерацию, и Николаев мы не можем оставить за врагом в таком виде, как сейчас», - заключил эксперт.

Российский министр обороны Андрей Белоусов ранее назвал Константиновку «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов подчеркивал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.

Пятого апреля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются к Константиновке по флангам в районе Ильиновки и Новодмитровки. По данным Пушилина, в самой Константиновке ВСУ пытаются удержаться в промышленной зоне.