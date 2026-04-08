Развал НАТО и «сломанное» мироустройство: как РФ и Китай «прижали к ногтю» США

Россия и Китай смогли «прижать к ногтю» США, повысив для них цену любого действия. Аналитики Telegram-канала «Военная хроника» считают, что перемирие между Штатами и Ираном «фактически ломает все устоявшееся мироустройство».

В публикации авторы подвели текущие итоги войны между Вашингтоном и Тегераном. Конфликт показал, что даже первая армия мира может быть «поставлена в полусогнутую позу» технологически развитым противником. В НАТО тем временем нет и никогда не было однородности — «его нужно продолжать разваливать». Кроме того, ракеты «заканчиваются у всех, причем очень быстро», а дорогостоящее оружие требует большей защиты, чем считалось. Американские авианосцы же выглядят дорогим кораблем в море, но не способом проецировать силу.

Аналитики отмечают, что «буквально все» недооценили Иран и его возможности. Отношения США и Израиля на этом фоне «почти наверняка будут испорчены».

«Но главное, что РФ и Китай, которые почти наверняка поддерживали Иран "под столом", впервые выступили единым фронтом против США и доказали, что даже таких невменяемых людей можно прижать к ногтю и повысить для них цену любого действия», — пишут авторы.

Напомним, что США и Израиль начали свою операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал атаковать израильскую территорию и военные объекты Штатов на Ближнем Востоке, а также ограничил судоходство в Ормузском проливе.

Накануне Трамп объявил, что что стороны договорились о перемирии на две недели. Он заверил, что прекращение огня будет двусторонним, а движение судов по проливу будет восстановлено.