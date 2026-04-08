Днем в среду, 8 апреля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении дронов-камикадзе ВСУ. В этот же день российские военные рассказали об успешной операции под Добропольем.

ВСУ в ловушке под Гуляйполем

ВСУ могут оказаться заблокированы в двух селах под Гуляйполем из-за продвижения российских сил. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

По их данным, ВС РФ продвигаются в районе сел Воздвижевка и Верхняя Терса, вклиниваясь в оборону ВСУ между этими населенными пунктами.

Удары «Акаций»

Артиллеристы ВС РФ уничтожили места размещения украинских сил в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Объект ВСУ был обнаружен воздушной разведкой, после чего самоходные гаубицы «Акация» нанесли серию ударов.

В результате были уничтожены пункты размещения ВСУ в зданиях и лесополосах. Укрепленные позиции ВСУ на этом участке были разрушены.

Удар «Фагота»

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» ликвидировал солдат ВСУ в укрытии опорного пункта, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в районе города Орехов Запорожской области.

Украинский опорный пункт был обнаружен воздушной разведкой в лесу. В укрытии пункта - блиндаже - находился личный состав ВСУ. Цель была поражена пуском управляемой ракеты с расстояния примерно в три километра.

Также на этом направлении оператор дрона-разведчика обнаружил пехоту ВСУ, пытавшуюся провести ротацию своих подразделений. Еще одним пуском ракеты пехота ВСУ была ликвидирована, а ротация на передовой - сорвана.

Уничтожение дронов-камикадзе

Операторы ударных беспилотников ВС РФ уничтожили опорные пункты и замаскированные дроны-камикадзе ВСУ, рассказали в Минобороны. Украинские объекты были выявлены разведкой в лесах Запорожской области. Также был обнаружен полевой склад боеприпасов ВСУ. Все цели были поражены, после чего российские штурмовики продолжили продвигаться.

«Свободная охота» российских дронов

Операторы российских дронов уничтожили несколько единиц бронетехники, пикапы с десантом и квадроцикл ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена под Добропольем.

Во время дежурного полета ударные радиоуправляемые беспилотники и FPV-дроны на оптоволокне выявили попытку ВСУ добраться до опорных пунктов. Все цели были уничтожены в режиме «свободной охоты».