Welt: На Украине практически не осталось мест для захоронения бойцов ВСУ
На территории Украины практически не осталось свободных мест на кладбищах для захоронения погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил корреспондент Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Die Welt.
По его словам, положение в Киеве стало критическим, а украинская армия ежедневно несет большие потери. Журналист отметил, что масштабы потерь невозможно скрыть.
— Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне, — сказал Шварцкопф.
В январе на Украине разгорелся скандал из-за нового военного кладбища под Киевом, которое торжественно открывал украинский президент Владимир Зеленский. Верховный суд страны признал противоправным выделение земли под военное кладбище под селом Мархалевка в Киевской области, подтвердив решение нижестоящих инстанций.
В декабре прошлого года в российских силовых структурах заявили, что на Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» солдат, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам.