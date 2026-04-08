На территории Украины практически не осталось свободных мест на кладбищах для захоронения погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил корреспондент Штеффен Шварцкопф в эфире телеканала Die Welt.

По его словам, положение в Киеве стало критическим, а украинская армия ежедневно несет большие потери. Журналист отметил, что масштабы потерь невозможно скрыть.

— Проходя мимо кладбищ, понимаешь, сколько украинцев погибает в этой войне, — сказал Шварцкопф.

В январе на Украине разгорелся скандал из-за нового военного кладбища под Киевом, которое торжественно открывал украинский президент Владимир Зеленский. Верховный суд страны признал противоправным выделение земли под военное кладбище под селом Мархалевка в Киевской области, подтвердив решение нижестоящих инстанций.

В декабре прошлого года в российских силовых структурах заявили, что на Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» солдат, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам.