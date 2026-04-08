Занятые российскими бойцами новые позиции в районе Доброполья позволят лучше атаковать подразделения Вооруженных сил Украины с воздуха с помощью беспилотников. Об этом заявил «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее продвигающиеся на Добропольском направлении российские подразделения взяли под свой контроль карьеры в районе села Новое Шахово. Добиться успеха удалось бойцам группировки войск «Север». Кроме того, им удалось отбросить украинские подразделений с позиций к северо-востоку от села. Бои идут в районе населенных пунктов Кучеров Яр и Белицкое.

По словам подполковника запаса Олега Иванникова, российская группировка улучшила общее положение в районе Доброполья и бойцы продолжают продвигаться вперед.

«Взятые высоты позволят удобнее просматривать территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов, кроме того, там лучше работает связь, что обеспечит дальнейший успех российских Вооруженных сил, а противникам нанесет серьезный урон», - пояснил военный эксперт.

Ранее СМИ сообщали о критической ситуации для ВСУ на Добропольском направлении и о том, что Киеву приходится перебрасывать в этот район раненых военнослужащих.