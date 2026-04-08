Эксперты оценили сроки и сценарии появления ядерного оружия у Германии

Германия рассматривает возможность перехода под «ядерный зонтик» Франции, чтобы избежать нарушения международных договоров. Однако эксперты, опрошенные News.ru, не исключают, что благодаря французским технологиям Берлин сможет испытать собственное оружие уже через пять лет.

По мнению немецкого политолога Александра Рара, в ближайшей перспективе Германия не пойдет на создание собственного арсенала, поскольку это означало бы грубое нарушение обязательств перед ООН, взятых после Второй мировой войны. Сейчас немецкое общество не поддерживает идею обладания ядерной бомбой, поэтому наиболее вероятным сценарием видится более тесная интеграция с ядерными силами Франции. Рар допускает, что вопрос о полноценном суверенитете в этой сфере может быть поднят через десять лет.

С другой стороны, военный эксперт Алексей Леонков указывает на техническую готовность Германии к форсированному сценарию. По его оценкам, если немецкие специалисты возьмут за основу французские наработки и добавят к ним собственные «ноу-хау», процесс проектирования и подготовки к испытаниям может занять от двух до пяти лет.

В Службе внешней разведки России (СВР) ранее заявили, что ЕС приступил к «тайной проработке» вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. По данным СВР, для отвлечения внимания Брюссель говорит о своей приверженности традиционному курсу - опоре на «ядерный зонтик» США.

ЕС приступил к тайной разработке ядерного оружия

В сообщении разведки отмечалось, что Британия и Франция продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. По данным СВР, замыслы ЕС опираются на серьезную промышленно-техническую основу: Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают знаниями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия.