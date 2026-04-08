Иран ответил на обстрел НПЗ на острове Лаван

Ближний Восток вновь оказался на грани масштабной эскалации. По сообщению телеканала Al Jazeera, Иран начал наносить ракетные и беспилотные удары по территории Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта и Бахрейна.

Эти действия Тегерана стали ответом на атаку по иранскому нефтеперерабатывающему заводу, расположенному на острове Лаван в южной части страны. Согласно информации, распространенной иранскими государственными СМИ, утром в среду, 8 апреля, объекты нефтеперерабатывающего завода Лаван подверглись, как это названо в официальном заявлении, «вероломной атаке противника». Национальная иранская компания по переработке и дистрибуции нефти подтвердила факт ударов, в результате которых на предприятии вспыхнул сильный пожар.

На данный момент известно, что к тушению возгорания на НПЗ приступили службы безопасности и пожарные расчеты. Благодаря своевременной эвакуации персонала, жертв среди работников завода удалось избежать. Тем не менее, сам факт атаки на критически важный энергетический объект был расценен Тегераном как беспрецедентная агрессия, требующая немедленного и жесткого ответа. Уже спустя непродолжительное время последовали удары возмездия по целям в трех арабских монархиях Персидского залива. Какие именно объекты были поражены, а также данные о возможных разрушениях и жертвах, на момент публикации не уточняются. Однако сам факт того, что под удар попали одновременно ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, свидетельствует о том, что Иран рассматривает их как участников враждебной коалиции, стоящей за атакой на его НПЗ.

Официальные лица Ирана уже выступили с заявлением, в котором подтвердили факт ударов «противников» по южному нефтезаводу, но при этом подчеркнули, что военная реакция Тегерана будет соразмерной и направленной исключительно против источников угрозы. Ситуация в регионе накалилась до предела. Удары по НПЗ на острове Лаван, который является ключевым звеном в иранской нефтяной инфраструктуре, нанесли серьезный урон экономическим интересам страны.

Официальные лица ОАЭ, Кувейта и Бахрейна пока воздерживаются от подробных комментариев.