На кладбищах Украины заканчиваются места для захоронений погибших солдат вооруженных сил республики, сообщает Welt.

Ситуация в государстве стала критической, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Отмечается, что вооруженные силы Украины каждый день несут колоссальные потери. По мнению обозревателя издания, масштаб трагедии становится очевидным, когда оказываешься на местах захоронений.

Проходя мимо кладбищ, становится ясно, какое количество украинцев погибает в этом конфликте, говорится в материале.

Владимир Зеленский в марте озвучил планы по мобилизации на Украине. Глава киевского режима поставил задачу перед военными ведомствами бывшей советской республики набрать к маю 2026 года 250 000 новобранцев в ряды вооруженных сил страны. А к концу лета он мечтает увеличить это количество до полумиллиона. Исходя из этого, становится понятно, что Киев по-прежнему не желает заключать мирный договор и прекращать огонь. Хотя Российская Федерация неоднократно сообщала, что готова обсуждать с Украиной пути урегулирования кризиса с помощью дипломатии.