Новый удар и «загнанный в тупик» Трамп: исход конфликта США и Ирана

Иран и США получили план прекращения боевых действий и объявили о двухнедельном перемирии. Как сообщает «Царьград», депутат Михаил Делягин объяснил, какой исход конфликта может ждать стороны.

Мирный план предусматривает двухэтапный подход — немедленное прекращение огня с последующим заключением всеобъемлющего соглашения. Предполагается, что перемирие позволит сразу возобновить судоходство через Ормузский пролив.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем предупреждал о возможной «гибели целой цивилизации». Незадолго до этого он грозил Ирану «днем мостов и электростанций». Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.

Делягин отметил, что в действительности происходящее говорит о том, что американцы проигрывают. Вашингтон стремится создать информационный фон для попытки выхода из конфликта.

«Потому что буквально сегодня американцы признали, что десантное судно, которое они тащили из Юго-Восточной Азии, подогнать к берегам Ирана для проведения операции не вышло. Оно вынуждено было отойти, так как подверглось атаке. Как же они будут проводить сухопутную операцию, высаживать десант, когда они не могут подвести десантное судно к берегу?», — заявил депутат.

Однако даже если Иран и США договорятся, то следует готовиться к «неожиданному повороту», а именно удару Израиля. Делягин напомнил, что такое уже бывало — например, когда Трамп заявил, что не будет атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, то уже через несколько часов израильские войска нанесли свой удар.

«А если Израиль не нанесет удар, если Трамп договорится с Израилем, — нанесет удар какая-нибудь третья сила, те же самые англичане, с которыми Трамп точно не найдёт общий язык», — предположил он.

Reuters тем временем сообщает, что первоначальные договоренности сторон могут быть оформлены в виде меморандума, согласованного при посредничестве Пакистана. Пока неизвестно, что на это ответят стороны, однако Иран «рассматривает документ». Неплохим вариантом это выглядит и для США, однако Делягин обращает внимание на важный нюанс.

«Реальное значение этой информации заключается в следующем: Штаты осознали, что перекрытие Ормузского пролива будет экономической катастрофой глобального масштаба, которая и их тоже затронет. И они зашевелились. Пакистанцы выработали такие предложения, которые, в принципе, интересны и для американцев. Но для Трампа сейчас пойти на это соглашение с размораживанием иранских активов — значит признать поражение. Его после этого съедят и разрушат. То есть Трампа загнали в тупик, откуда выхода нет», — подчеркнул депутат.

Напомним, что США и Израиль начали свою операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал атаковать израильскую территорию и военные объекты Штатов, а также ограничил судоходство в Ормузском проливе.

Накануне Трамп объявил, что что стороны договорились о перемирии на две недели. Он заверил, что прекращение огня будет двусторонним, а движение судов по Ормузскому проливу будет восстановлено.