Посредством атак на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) Владимир Зеленский пытается создать очаги давления на Запад и ускорить военную помощь, считает автор «Комсомольской правды» Евгений Умеренков. По его мнению, Киев также пытается принудить союзников к полному разрыву экономических связей с Россией.

В ночь на 6 апреля дроны ВСУ атаковали объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске. Во время атаки в Новороссийске были повреждены жилые дома. В результате пострадали десять человек.

В статье отмечается, что Киев стремился нанести максимальный ущерб акционерам консорциума, в число которых входят США, Казахстан, Великобритания и Италия. Поскольку через систему КТК ежегодно транспортируется около 83 миллионов тонн нефти, атаки ставят под удар энергетическую стабильность крупнейших мировых игроков.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан уже обвинял Украину в попытках превратить энергоресурсы в оружие. По мнению Умеренкова, атаки по КТК это подтверждают. Некоторые эксперты полагают, что Зеленский может создавать угрозы для инфраструктуры в качестве ультиматума Брюсселю, надеясь добиться ускоренного вступления Украины в ЕС.

По мнению автора статьи, на этом фоне примечательна и возросшая политическая активность Молдавии. Инициативы президента Майи Санду по курированию европейских выборов и заявления Зеленского о «самой сильной армии Европы» подчеркивают стремление обеих стран диктовать условия в вопросах региональной безопасности. Однако радикальные методы Украины могут вызвать в Брюсселе, который до последнего вел себя как «заправский терпила», не солидарность, а серьезное раздражение из-за угроз европейской экономике, заключил автор статьи.