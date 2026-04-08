«Играют в поддавки»: раскрыт тайный план США в войне с Ираном

США пока не проиграли войну с Ираном и за две недели перемирия могут перебросить войска на Ближний Восток, чтобы нанести мощный удар. Такое мнение высказал «Аргументам и фактам» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. В результате Тегеран практически перекрыл Ормузский пролив — ключевую артерию мировых поставок нефти. Это вызвало резкий рост цен на энергоресурсы и сокращение экспорта нефти и конденсата из стран Персидского залива.

В ночь на 8 апреля Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива. А в Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили, что одержали победу в этом противостоянии.

Однако военный эксперт Олег Иванников уверен, что говорит о победе Ирана и проигрыше США рано.

«Осуществляется переброска войск в ближневосточный регион. США формируют бронированный кулак, чтобы нанести удар по Ирану. Этот удар будет не только с земли, но и с воздуха. Американская технология мультидоменного удара будет осуществлена в качестве наглядного примера», - предупредил эксперт.

По его мнению, США сейчас «играют в поддавки», чтобы с помощью переговоров выиграть время и нарастить группировку войск в регионе.

«Доверять таким сообщениям не стоит, а иранскому руководству нужно готовиться к тяжелому противостоянию», - уверен Олег Иванников.

Отметим, что сегодня утром фьючерсы на нефть Brent обвалились на 16%, что стало максимальным падением с весны 2020 года. Однако эксперты сомневаются, что масштабное снижение цен продолжится, так как даже при устойчивом перемирии пройдут месяцы, прежде чем остановленные скважины и НПЗ заработают, а танкеры вернутся на маршруты.