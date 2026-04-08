Коварство «Марсианина»: чем опасен новый украинский дрон

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что украинский дрон «Марсианин» опасен своей бесшумностью, связанной с конструкцией лопастей. Об этом Кнутов рассказал изданию News.ru.

Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщил, что ВСУ начали использовать новый дрон под названием «Марсианин» под управлением искусственного интеллекта (ИИ). По данным Приходько, эти беспилотники имеют «крейсерскую скорость до 300 километров в час».

Кнутов подчеркнул, что дроны на ИИ - не новинка для России. По его словам, «Ланцеты» и некоторые другие российские беспилотники работают по такому же принципу.

По мнению Кнутова, особенность «Марсианина» заключается в электродвигателях и специальной резине для лопастей.