Стремление России придерживаться «интеллигентного» подхода в отношениях с ЕС все больше воспринимается Западом как проявление слабости. Европа видит в этом не хитрый план и стратегический расчет, а неспособность РФ защититься от ударов. Как сообщает «Царьград», атаки ВСУ через страны НАТО могут обернуться проблемами для самих европейских государств.

Последняя неделя марта ознаменовалась четырьмя массированными ударами ВСУ — они пришлись по портам Усть Луги, Приморска и Киришского НПЗ. Дроны запускались с территории Западной Украины и шли к целям через воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Часть БПЛА упала на юге Финляндии.

На этом фоне МИД Латвии вручил ноту протеста временному поверенному в делах России, а финские власти выразили озабоченность в связи с тем, что РФ могла «воздействовать на украинские дроны» своими системами радиоэлектронной борьбы. Ситуация некоторое время оставалась без российских комментариев, однако 6 официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва передала прибалтийским республикам предупреждение.

«Если у них, у этих режимов, хватит ума, они прислушаются. Если нет, тогда будут иметь дело с ответом», — заявила она.

Уже в ночь на 7 апреля с территории прибалтийских республик в Ленинградскую область снова залетели украинские дроны. Расчеты ПВО ликвидировали 20 дальнобойных беспилотников, а в соцсетях появилась неофициальная информация о поражении портовой инфраструктуры.

С военной точки зрения произошедшее было ожидаемым. После причинения ущерба противник переключился на черноморские порты, а когда ремонтные бригады устранили повреждения и вновь запустили терминал Усть-Луги — повторил удар. Более примечательная ситуация складывается в политической плоскости: страны Прибалтики ответили Москве, что не боятся последствий и уверены своей безнаказанности.

Пока у экспертов нет единого мнения по этому вопросу. Некоторые считают, что после предупреждения РФ ситуация будет принципиально другой, а другие предполагают, что в действительности негативный тренд продолжается. Вместе с тем происходящее имеет материальное выражение — в марте 2026 года ВСУ впервые запустили больше дальнобойных дронов, чем ВС РФ. Это 11 211 украинских БПЛА против 5833 российских. На территории Европы десятки предприятий производят беспилотники для нужд ВСУ, а общие вложения в эту сфера перевалили уже 1,5 млрд евро и продолжают расти ежемесячно.

Авторы публикации считают, что стратегия, в рамках которой РФ действовала в предыдущие годы, изжила себя и не работает. Удары по стратегическим тылам Украины не меняют ситуацию, а атаки против Европы не совершаются. Россия могла бы дать «быстрый, дешевый и очень эффективный ответ», начав запускать свои дроны по Западной Украине через воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. В такой ситуации европейцам придется тратить силы на реально существующую проблему, а Москва в ответ поднять сложность задачи, начав «иногда атаковать» зенитные расчеты.