Вооруженные силы России (ВС РФ) за сутки поразили объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом в среду, 8 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В операции были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

В результате удалось нанести удар по местам запуска украинских дронов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах, передает Telegram-канал ведомства.

До этого российский боец с позывным «Погром», участвовавший в боях за Курскую область, «разминировал» дорогу, рискуя своей жизнью, и продолжил выполнять боевое задание даже после разрыва мины.

Кроме того, недавно солдат с позывным «Учар» в зоне спецоперации пожертвовал своей жизнью ради спасения командира роты. Боец сумел спасти командира во время атаки украинского беспилотника, но при этом погиб сам.