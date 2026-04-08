Украину назвали «проклятием» НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией поставит под сомнение жизнеспособность Североатлантического альянса.

Такое заявление сделала бывший советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Оксана Осадчая в колонке для «Европейской правды» (ЕП).

«Для Альянса Украина может стать как проклятием, так и благословением. (...) Проигрыш Украины в войне способен перечеркнуть всю взлелеянную конфигурацию безопасности в Европе», — подчеркнула она.

Осадчая отметила, что НАТО необходимо изменить устоявшуюся модель взаимодействия с Киевом, если объединение не хочет столкнуться с разрушительными последствиями.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины получают помощь НАТО через Молдавию. Отмечается, что для увеличения объема поставок украинские военнослужащие возвели плавучие переправы через реку Днестр.