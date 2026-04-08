Средства ПВО сбили сотни дронов ВСУ за сутки

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 265 беспилотников самолетного типа, а также перехватили 13 управляемых авиационных бомб, которые принадлежали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В своей последней сводке, посвященной специальной военной операции, Министерство обороны Российской Федерации проинформировало о нанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и портовой инфраструктуры Украины. Данные объекты, как было указано, использовались в интересах противоборствующей стороны.

Для выполнения этих задач применялись средства оперативно-тактической авиации, ударные беспилотные летательные аппараты, а также силы и средства ракетных войск и артиллерии. Кроме того, огневому воздействию подверглись позиции, где дислоцировались подразделения противника в 143 районах, и площадки, предназначенные для запуска беспилотников.