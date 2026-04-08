Эксперт раскрыл секрет успеха Ирана в войне с США

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что Иран добился успеха в конфликте с США, сделав ставку на усовершенствованные баллистические ракеты. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Кнутов подчеркнул, что Иран использовал большое количество ракет, причем с середины операции и до ее конца ракеты Тегерана отличались «нормальной точностью». По словам эксперта, в результате почти все военные базы США на Ближнем Востоке были выведены из строя.

«Эта ставка на ракетную программу помогла Ирану не только выстоять, но и добиться на сегодняшний день определенной победы», - заключил Кнутов.

Немецкая газета Handelsblatt писала, что Иран обладает гораздо большими возможностями для высокоточных ударов по целям в странах Персидского залива, чем считалось ранее. Это продемонстрировал анализ спутниковых снимков объектов СПГ в катарском Рас-Лаффане. Иранские баллистические ракеты точно попали в теплопередающие башни на обеих производственных линиях завода по сжижению газа.

Вскоре после этого иранская баллистическая ракета нанесла точный удар по одному из немногих американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на авиабазе «Принц Султан» в саудовском Эр-Рияде. Самолет был уничтожен попаданием именно в то место, где на фюзеляже установлена радиолокационная антенна.

Эксперты по безопасности заявили, что некоторые боеголовки иранских ракет, по всей видимости, могут маневрировать на этапе захода на цель благодаря подвижным стабилизаторам. Удары по целям в Персидском заливе указывают, что именно эти стабилизаторы обеспечивают высокую точность. Откуда у Тегерана все эти знания? По версии экспертов, это может объясняться глубоким партнерством Ирана с Северной Кореей. Аналитики считают, что чертежи для некоторых иранских ракет могли поступить именно из КНДР.