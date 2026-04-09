Названы цели ударов ВС России по Украине

Российские войска ударили по энергетическим и топливным объектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что названные цели использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, поражение было нанесено складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что ВСУ в ночь с 8 на 9 апреля выпустили по территории России десятки беспилотников. Системы ПВО сбили над российскими регионами 69 летательных аппаратов. Атаке подверглись три региона — Курская и Астраханская области, а также Краснодарский край.