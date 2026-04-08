Экс-депутат Рады сообщил об успехах российской армии на одном направлении

Российские военные смогли выровнять большой «карман» в районе села Каленики на славянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, на северском направлении ожесточенные бои идут в районе Липовки, а ВСУ контратакуют в северной части Никифоровки и у Федоровки Второй.

«Восточнее ВС РФ выровняли большой карман к югу от дороги на Каленики. В районе этого села и у Кривой Луки позиционные бои», — заявил Царев.

В офисе Зеленского высказались о переломе хода конфликта

Он добавил, что операторы российских дронов уничтожают транспорт украинской армии в Ореховатке и Николаевске, усложняя для ВСУ снабжение группировки в Рай-Александровке. Кроме того, южнее Ямполя была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Активные бои наблюдаются в районе Брусовки и Старого Каравана.