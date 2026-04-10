На производство израсходованных США в Иране ракет Tomahawk ушло около 9 лет

Военно-морские силы запрашивают средства на закупку 785 дополнительных ракет Tomahawk и 540 ракет SM-6, хотя неясно, сможет ли военно-промышленный комплекс США фактически удовлетворить этот спрос, сообщает The National Interest.

"ВМС запрашивают почти 8 миллиардов долларов на закупку 785 дополнительных ракет Tomahawk Land Attack (3 миллиарда долларов) и 540 зенитных ракет Standard Missile-6 (4,33 миллиарда долларов). Запрос значительно превышает количество аналогичных боеприпасов, закупленных ВМС в прошлом году, что подчеркивает резко возросший спрос на эти два типа боеприпасов, вызванный нынешним конфликтом в Иране", - пишет TNI.

Для сравнения, в последнем оборонном бюджете ВМС получили средства на 55 ракет Tomahawk (258 миллионов долларов) и 166 ракет SM-6 (1,41 миллиарда долларов). То есть за год объемы закупок выросли на 1200 процентов, отмечает издание.

Ракеты Tomahawk и SM-6 стали основным оружием ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость" против Ирана, а также в операциях против хуситов в Йемене. В то время как "Томагавки" били по Ирану, SM-6 сбивали атакующие американских военных ракеты и БПЛА.

Запрос дополнительных боеприпасов не означает их немедленного получения. Поставки ракет Tomahawk не успевают за спросом. Американская "оборонка" производит около 90 таких ракет в год.