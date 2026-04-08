Взрывы произошли на НПЗ в Иране после объявления перемирия

Несколько взрывов произошли на нефтеперерабатывающем заводе на иранском острове Лаван в среду, 8 апреля, после объявленного перемирия с США.

Об этом пишет агентство Mehr.

— Сегодня утром после установления режима прекращения огня на нефтеперерабатывающем заводе на острове Лаван произошли несколько взрывов. Источник этих взрывов до сих пор неизвестен, — говорится в публикации.

Утром того же дня СМИ сообщили, что израильская армия (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по Ирану после перемирия. В частности, атаки осуществляют военно-воздушные силы Израиля. Одновременно также зафиксировали ракетные пуски со стороны Ирана.

В начале недели президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить «целую цивилизацию» Ирана. Однако позже американский лидер заявил о двухнедельном перемирии с исламской республикой.

Член палаты представителей от Республиканской партии США Крис Мерфи тоже утверждает, что условия перемирия между США и Ираном — катастрофические. Кроме того, он обвинил Трампа в постоянной лжи.