В Иране прогремели взрывы после объявления перемирия с США

Несколько взрывов прогремело на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана после объявления перемирия с США. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По данным издания, взрывы прогремели на острове Лаван. Их источник пока неизвестен.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились о перемирии на две недели. Он заверил, что прекращение огня будет двусторонним, а движение судов по Ормузскому проливу будет восстановлено. После этого Тегеран сообщил, что Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, а переговоры начнутся уже 10 апреля в Исламабаде.