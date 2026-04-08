В России призвали вооружить танкеры ракетами для самообороны

После недавней атаки ВСУ на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выступил с инициативой кардинально усилить защиту гражданских судов. Политик убеждён, что диверсионная группа действовала с территории Ливии не без ведома западных кураторов и при попустительстве нынешних ливийских властей. По мнению депутата, необходимо прекратить «бояться нарушить международные права», которые уже давно попираются в отношении России.

В качестве конкретной меры парламентарий предложил оснащать российские танкеры и газовозы лёгким ракетным вооружением. По его замыслу, наличие собственных средств поражения на борту позволит давать симметричный ответ в случае новой атаки. Колесник подчеркнул, что происходящее - не единичный случай, напомнив о предыдущих взрывах на российских судах в акватории Средиземного моря. Единственным выходом из сложившейся ситуации он считает принцип «удар на удар», который, по его мнению, должен отрезвить противника.

Напомним, что инцидент с газовозом произошёл 3 марта. Удар по судну, перевозившему сжиженный природный газ, был нанесён с помощью дрона или безэкипажного катера, запущенного с военной базы в ливийском Триполи. В результате атаки судно получило серьёзные повреждения, а его экипаж был вынужден провести несколько часов в спасательной шлюпке. Официальный Киев не комментирует свою причастность к этому инциденту.

Последствия не заставили себя ждать. Как проанализировало агентство Bloomberg, по меньшей мере три российских газовоза, попавших под санкции, в срочном порядке изменили свои маршруты. Они отказались от прохода через Средиземное море и теперь следуют в обход Африки, что значительно увеличивает время в пути и транспортные издержки. Сложившаяся ситуация де-факто означает, что акватория Средиземного моря теперь признаётся российскими судовладельцами небезопасной для движения.