Российские войска ведут наступление на села Любицкое и Зоревка под Гуляйполем. Что происходит на этом участке фронта, разбирались «Аргументы и факты».

По информации бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, подразделения ВС России смогли закрепиться у восточной окраины села Гуляйпольское.

«Со стороны Терноватого наши бойцы наступают на Любицкое и Зоревку», — пояснил он.

В свою очередь Telegram-канал «Воин DV», сообщил о том, что на Гуляйпольском направлении российские военнослужащие «продолжают вклиниваться» вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Воздвижевка, Верхняя Терса, Чаривное».

В конце 2025 года министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с переходом Гуляйполя под российский контроль. По словам главы военного ведомства, взятие населенного пункта создает условия для перехода под контроль России всего Запорожья.

В середине февраля военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ сосредоточили около 30 тысяч солдат в районе Гуляйполя, но ВС РФ не только остановили их продвижение, но выбивали их на исходные позиции.