ЕС приступил к тайной разработке ядерного оружия

В Евросоюзе уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что Брюссель встал на опасный путь, ведущий к подрыву глобальной архитектуры безопасности и международной системы нераспространения оружия массового уничтожения ради нового «похода на восток».

«В бесконечных коридорах штаб-квартиры Евросоюза уже приступили к тайной проработке вопроса о создании собственного потенциала производства ядерного оружия, естественно, как заявляют есовцы, исключительно для сдерживания мифической российской угрозы», — заявили в СВР.

Отмечается, что на начальном этапе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские политики оговорились обеспечить максимально закрытый режим подобным приготовлениям. Для отвлечения внимания Брюссель демонстрирует приверженность опоре на «ядерный зонтик» США. Руководство ЕС надеется, что таким образом сможет выиграть время для формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы и подготовки общественности к принятию политического решения о производстве ядерного оружия.

Великобритания и Франция тем временем продолжат налаживать более тесную координацию национальных ядерных доктрин. В дальнейшем предполагается официально оформить общеевропейскую доктрину ядерного сдерживания, которая будет опираться на французский и британский потенциалы, а также на финансовые и инфраструктурные вклады стран ЕС, не обладающих ядерным оружием. Одновременно Брюссель зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами.

В СВР подчеркивают, что замыслы опираются на серьезную промышленно-техническую основу. Германия, Италия, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Швеция и Испания уже обладают значимыми компетенциями в области создания отдельных составляющих ядерного оружия. По оценкам службы, немецкие специалисты способны в течение месяца скрытно получить количество оружейного плутония, достаточное для одного ядерного взрывного устройства.

В СВР обратили внимание США и других стран мира на необходимость сделать все возможное, чтобы не допустить создания Евросоюзом собственного ядерного оружия.