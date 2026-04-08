Перемирие и «золотой век»: главные события в войне на Ближнем Востоке за ночь

США и Иран объявили о двухнедельном перемирии, а Дональд Трамп уже пророчит «золотой век» Ближнему Востоку. Рассказываем, какие главные события произошли в войне на Ближнем Востоке за минувшую ночь.

Перемирие на две недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. Об этом сообщает «Ведомости».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что стороны договорились о перемирии. На его время Ормузский пролив будет открыт при координации с вооруженными силами страны и с учетом технических ограничений.

По его словам, США согласились рассмотреть 10 требований. В их числе обязательство о ненападении, контроль Ирана над Ормузским проливом, согласие Вашингтона на обогащение урана на иранской территории и прочее.

Первые переговоры США и Ирана, по данным издания Axios, могут состояться уже 10 апреля. Предположительно, они пройдут в столице Пакистана Исламабаде.

Как сообщает ТАСС, замглавы иранской гостелерадиокомпании Хасан Абедини заявил, что ежегодные доходы Ирана от прохода судов через Ормузский пролив могут составить не менее 64 млрд долларов при условии взимания платы в 2 млн долларов с каждого корабля. Средства планируется пустить на восстановление инфраструктуры.

«Золотой век»

Трамп тем временем заявил, что день объявления перемирия является важным для всего мира. Как сообщает РИА Новости, американский лидер считает, что исламская республика сможет начать процесс восстановления.

«Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!», — написал он в соцсети Truth Social.

Президент Штатов также пообещал, что Вашингтон поможет «разобраться» со скоплением судов в Ормузском проливе, а американский флот будет находиться «рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

Реакция Израиля

Израиль поддерживает решение президента США Дональда Трампа приостановить атаки на Иран на две недели. Как сообщает Times of Israel, об этом заявили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху

При этом подчеркивается, что прекращение огня не будет распространяться на Ливан, «несмотря на заявления пакистанских посредников об обратном».