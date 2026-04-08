Появилось первое видео испытаний НРТК "Курьер" с модулем "Адис"

Опубликованы первые кадры испытаний наземного робототехнического комплекса (НРТК) "Курьер" с новым модулем "Адис". Судя по видео, модуль превращает робота в мобильную систему постановки дымовых и аэрозольных завес.

На кадрах, снятых на полигоне и опубликованных каналом "НРТК", "Курьер" сначала активирует дымовую завесу - густое облако дыма мгновенно окутывает самого робота и окружающую местность, надежно скрывая их от любых наблюдателей.

Через несколько секунд происходит отстрел специальных зарядов для создания аэрозольной завесы. Если дым просто мешает видеть невооруженным глазом, то аэрозольная взвесь эффективна и против высокоточного оружия с тепловыми головками самонаведения.

Судя по видео, заряды модуля "Адис" способны не только ставить непрозрачную завесу, но и создавать кратковременную маскировку в инфракрасном диапазоне. При срабатывании зарядов формируются зоны с повышенной температурой, которые "сбивают с толку" тепловизоры и ИК-датчики противника. Вражеская техника видит ложные тепловые пятна вместо реальной цели.

Появление на НРТК "Курьер" модуля для постановки дымовых и аэрозольных завес говорит о том, что наземные роботы на фронте перестают быть просто транспортными или разведывательными платформами и превращаются в многофункциональные средства тактической поддержки.

Напомним, что ранее на этой неделе был представлен вариант НРТК "Курьер" с минометным модулем "Багульник-82".