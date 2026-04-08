Названы цели ударов под Харьковом

Российские войска поразили цели в городе Мерефа, расположенном южнее Харькова. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.

Он отметил, что в городе находится ряд объектов, работающих в целях Вооруженных сил Украины (ВСУ): нефтеперерабатывающий завод (НПЗ); завод железобетонных изделий, изготавливающий зубы дракона; ж/д-узел и цеха по восстановлению и производству БПЛА. Кроме того, по словам военкора, в городе располагаются пункты временной дислокации украинских подразделений.

«Город располагает удобной транспортной развязкой, соединяющей Мерефу с центральными и южными регионами Украины. В свое время Мерефа был известен и наличием базы для биолабораторий США», — добавил он.

Как сообщили авторы Telegram-канала «Изнанка» со ссылкой на съемку со спутников NASA, удар был нанесен по НПЗ. Отмечается, что на объекте разгорелся сильнейший пожар.

Военный рассказал о «панике» в Киеве из-за слухов об «Орешнике»

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские войска создают сеть укреплений в Харьковской области. Утверждается, что фортификации возводят на рубеже Гонтаровка — Кирилловка — Великий Бурлук.