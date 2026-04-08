Военный рассказал о «панике» в Киеве из-за слухов об «Орешнике»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что на Украине «наводят панику» из-за возможных ударов «Орешника», целью которых могут стать военные аэродромы. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

В последние дни украинские СМИ и военные блогеры начали обсуждать возможное применение «Орешника» Россией. В сообщениях отмечалось, что удары могут быть нанесены по военным объектам в Киеве, Львове или Староконстантинове.

«Они панику наводят... Такая у них работа <…> Не им решать, когда будет применен «Орешник» или что-то более мощное... Целями могут быть аэродромы», - так эти слухи прокомментировал Дандыкин.

По его мнению, ВС РФ необходимо «добивать авиацию» - полученные Украиной французские самолеты Mirage и истребители F-16. Военный назвал это первоочередной задачей.

О первом применении «Орешника» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на полученное Украиной разрешение наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Названа возможная новая цель «Орешника»

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука. Президент рассказал, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних, улучшенных, конструкторских разработок.