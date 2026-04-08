Сводка СВО за ночь 8 апреля: уничтожение «Фурии» и удар «Урагана»

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ и склада с украинскими дронами. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 8 апреля.

Операция «Буревестника»

Операторы российских FPV-дронов уничтожили беспилотники, автотехнику и ликвидировали живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена на краматорско-дружковском направлении подразделениями полка «Буревестник».

Расчеты FPV-дронов нанесли удары по целям, выявленным во время воздушной разведки. Первый удар пришелся по пункту управления дронами. На взлетной площадке был уничтожен готовый к применению тяжелый беспилотник ВСУ, подчеркнули в Минобороны.

Также были уничтожены два пикапа ВСУ, которые украинские силы использовали для проведения ротаций, доставки боеприпасов и материальных средств на передовую.

Уничтожение «Фурии»

Беспилотники ВС РФ уничтожили пять дронов и барражирующий боеприпас ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Разведывательные дроны и барражирующий боеприпас были обнаружены расчетами радиолокационных станций (РЛС).

Операторы РЛС навели на цели FPV-истребители, которые находились в воздухе на боевом дежурстве. В результате был уничтожен беспилотник «Фурия», а также дроны «Вектор», «Лелека-100»,«Щедрик», «Чаклун» и барражирующий боеприпас «Батон».

Удар «Мсты-С»

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» ликвидировали пункт управления дронами и живую силу ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Пункт был обнаружен во время воздушной разведки. Также была выявлена стартовая позиция, с которой ВСУ запускали дроны.

Получив координаты целей, расчёт «Мсты-С» выполнил точные выстрелы, полностью уничтожив оба объекта, подчеркнули в Минобороны.

Удар «Молнии»

Ударные беспилотники «Молния-2» уничтожили пункт управления дронами R-18 и живую силу ВСУ, сообщили в Минобороны России. Операция была проведена на краснолиманском направлении.

Замаскированный пункт ВСУ был обнаружен воздушной разведкой в лесу. Российские военные выяснили, что оттуда ВСУ координировали полеты многоцелевых беспилотников R-18. Эти дроны ВСУ используют для ударов по позициям российских войск и объектам гражданской инфраструктуры. Беспилотники «Молния-2» поразили все цели.

Операция Су-34

Российский истребитель Су-34 нанес удар по месту хранения украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Удар по заданным координатам был нанесен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Удар «Урагана»

Российский морпех с позывным «Емеля» сообщил РИА Новости, что ВС РФ уничтожили командный пункт дронов ВСУ, используя реактивную систему залпового огня «Ураган». Операция была проведена под Добропольем.

«Емеля», командир батареи отряда «БАРС-22 Тигр», подчеркнул, что военные действовали быстро, поскольку системы вроде «Урагана» - приоритетные цели для ВСУ.