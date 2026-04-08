Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР 8 апреля выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Такие данные приводит южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на объединенный комитет начальников штабов.

«Северная Корея в среду выпустила как минимум один неопознанный снаряд в сторону Восточного моря», — указано в сообщении.

По данным агентства, другие подробности о запуске снаряда пока отсутствуют. Инцидент зафиксировали спустя всего день после того, как Северная Корея выпустила еще один неопознанный снаряд из района Пхеньяна.