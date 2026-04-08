ВС РФ перехватили ночью над регионами России 73 украинских дрона

Российские военнослужащие сбили ночью над регионами РФ 73 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

© ТК «Звезда»

«С 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что БПЛА сбили в Орловской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Также сообщается о перехвате летательных аппаратов над акваториями Азовского и Черного морей.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 7 апреля российские военнослужащие сбили 45 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.